«Барселона» забила 40 голов после 12 туров – больше было только однажды

«Барселона» продолжает бить современные рекорды результативности в Ла Лиге.

В воскресенье команда Ханса-Дитера Флика обыграла «Эспаньол» в дерби – 3:1. После 12 туров на счету «сине-гранатовых» 40 забитых мячей – второй для клуба показатель за всю историю. Лишь однажды – в далёкой кампании-1950/51 – «Барселоне» удалось забить ещё больше на той же дистанции в 12 туров (42 гола).

В нынешнем сезоне каталонский гранд не только много забивает, но и исправно побеждает: три очка удалось добыть в 11 из 12 встреч чемпионата. Единственная осечка допущена во встрече с «Осасуной» – поражение 2:4. Текущий отрыв «Барсы» от мадридского «Реала», занимающего второе место, составляет девять баллов при одной игре в запасе у «сливочных».