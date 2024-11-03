«Севилья» под ноль проиграла «Реал Сосьедаду»

В 12-м туре чемпионата Испании «Севилья» на равных играла против «Реал Сосьедада», но ничего не добилась.

На 34-й минуте Такефуса Кубо вывел басков вперед. В середине второго тайма Маркос Маркан грубо сбил Мартина Субименди в штрафной - пенальти. Микель Оярсабаль был точен, а голкипер не дотянулся до мяча - 0:2. В самой концовке Келечи Ихеаначо никто не мешал нанести удар, но промах.

После 12 туров у соперников по 15 очков, они делят 10-е место. Добавим, что Арсен Захарян продолжает лечиться.