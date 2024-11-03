«Севилья» под ноль проиграла «Реал Сосьедаду»

В 12-м туре чемпионата Испании «Севилья» на равных играла против «Реал Сосьедада», но ничего не добилась.
На 34-й минуте Такефуса Кубо вывел басков вперед. В середине второго тайма Маркос Маркан грубо сбил Мартина Субименди в штрафной - пенальти. Микель Оярсабаль был точен, а голкипер не дотянулся до мяча - 0:2. В самой концовке Келечи Ихеаначо никто не мешал нанести удар, но промах.
После 12 туров у соперников по 15 очков, они делят 10-е место. Добавим, что Арсен Захарян продолжает лечиться.
Протокол игры
|34'Кубо Такефуса (0:1)
|68'Оярсабаль Микель (0:2)
Фернандес Альваро III•Кармона Хосе Анхель•Маркан Маркос 66'73' (Соу Джибрил (73') •Салас Кике•Педроса Адриа•Хуанлу Санчес73' (Israel Dominguez (73') •Гудель Неманья•Самби Локонга Альберт-Мбойо80' (Фернандес Жерар (80') •Лукебакио Доди•Берналь Исаак Ромеро 11'80' (Ихеаначо Келечи (80') •Идумбо Музамбо Станис25' (Навас Хесус (25')
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон•Субельдия Игор•Агер Наиф•Хави Лопеc90' (Магунаселая Хон (90') •Субименди Мартин•Кубо Такефуса80' (Бекер Шеральдо (80') •Браис Мендес80' (Оласагасти Хон (80') •Сучич Лука•Гомес Серхио 75'90' (Муньос Айхен (90') •Оярсабаль Микель80' (Оскарссон Орри (80')
03 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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