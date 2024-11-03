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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» под ноль проиграла «Реал Сосьедаду»

03 Ноября 2024 • 22:29 Комментировать
Севилья
0:2
Реал Сосьедад
окончен

В 12-м туре чемпионата Испании «Севилья» на равных играла против «Реал Сосьедада», но ничего не добилась.

На 34-й минуте Такефуса Кубо вывел басков вперед. В середине второго тайма Маркос Маркан грубо сбил Мартина Субименди в штрафной - пенальти. Микель Оярсабаль был точен, а голкипер не дотянулся до мяча - 0:2. В самой концовке Келечи Ихеаначо никто не мешал нанести удар, но промах.

После 12 туров у соперников по 15 очков, они делят 10-е место. Добавим, что Арсен Захарян продолжает лечиться.

Протокол игры  
Севилья0:2Реал Сосьедад
  34'Кубо Такефуса (0:1)
  68'Оярсабаль Микель (0:2)
Фернандес Альваро IIIКармона Хосе АнхельМаркан Маркос  66' 73' (Соу Джибрил ( 73') Салас КикеПедроса АдриаХуанлу Санчес 73' (Israel Dominguez ( 73') Гудель НеманьяСамби Локонга Альберт-Мбойо 80' (Фернандес Жерар ( 80') Лукебакио ДодиБерналь Исаак Ромеро  11' 80' (Ихеаначо Келечи ( 80') Идумбо Музамбо Станис 25' (Навас Хесус ( 25')
Запасные: Монтьель ГонсалоФлорес АльбертоАрболь МатиасАгум ЛюсьенОртис ПедроБарко ВалентинМартинес Рамон
Ремиро АлехандроАрамбуру ХонСубельдия ИгорАгер НаифХави Лопеc 90' (Магунаселая Хон ( 90') Субименди МартинКубо Такефуса 80' (Бекер Шеральдо ( 80') Браис Мендес 80' (Оласагасти Хон ( 80') Сучич ЛукаГомес Серхио  75' 90' (Муньос Айхен ( 90') Оярсабаль Микель 80' (Оскарссон Орри ( 80')
Запасные: Умар СадикОдриосола АльвароАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиДжон Мартин ВисентеПачеко Хон
03 ноября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Реал Сосьедад

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