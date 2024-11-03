Пуч блистает в МЛС

Воспитанник каталонской «Барселоны» Рики Пуч нашёл себя в серии в американской серии МЛС. В этом сезоне он забил уже 13 голов, а также сделал десять голевых передач в двадцати девяти матчах за свой клуб Лос-Анджелес Гэлакси, благодаря чему команда стала одной сильнейших в лиге.

Два из этих тринадцати голов Пуч забил на в недавнем матче против «Колорадо Рэпидз» - его команда выиграла со счётом 4:1 и прошла в следующий раунд плей-офф североамериканского футбольного чемпионата.

Напомним, что Пуч покинул «Барселону» в 2022 году. 31 мая 2024 года Пуч продлил контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» до конца сезона 2027. Был отобран на Матч всех звёзд MLS 2024 против сборной звёзд Лиги MX.