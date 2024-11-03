Флик оценил игру Ольмо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями об игре Дани Ольмо в поединке с «Эспаньолом» (3:1).

Испанец впервые вышел в старте после травмы, из-за которой отсутствовал более месяца. 26-летний атакующий хавбек отметился двумя забитыми мячами и получил награду лучшему игроку дерби.

«Игра Ольмо? Мы очень рады, что он вернулся. Наша сегодняшняя победа – во многом его заслуга», – заявил Флик в послематчевой беседе с журналистами.

Дани Ольмо, напомним, перебрался в «Барселону» летом нынешнего года из немецкого «РБ Лейпцига». Стоимость трансфера составила порядка 55 млн евро.