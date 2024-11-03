Педри объяснил успех «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, за счёт чего команда преуспевает в текущем сезоне.

В воскресенье «сине-гранатовые» одержали очередную победу, обыграв в родных стенах принципиального соперника – «Эспаньол» (3:1).

«Мы играем в интенсивный футбол, а наша линия обороны проделывает потрясающую работу. Мы можем забивать очень много голов, когда владеем мячом и контролируем игру.

Наши атакующие игроки – Ямаль, Рафинья, Левандовски и Ольмо – могут сделать всё сами, когда отдаёшь им мяч», – заявил в послематчевом интервью Педри.

«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 33 набранными очками после 12 туров. Идущий вторым мадридский «Реал» отстаёт на девять баллов при одной игре в запасе.