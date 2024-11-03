Флик прокомментировал победу «Барселоны» в дерби с «Эспаньолом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что думает о победе в матче против «Эспаньола» (3:1).

«Сине-гранатовые» отправили в ворота соперников три мяча уже к 31-й минуте – дважды отличился Дани Ольмо, ещё однажды забил Рафинья. Во второй половине гости отыграли один гол.

«Дерби – это всегда непросто. В первом тайме мы показали отличный уровень, а после перерыва играли не так, как обычно. Команда часто теряла мяч – это одна из причин, почему «Эспаньол» смог забить. Нам нужно работать над этим.

Я сказал игрокам, что готов принять такой второй тайм, поскольку до этого они проделывали отличную работу. Но в среду нам нужно выступить лучше», – цитирует Barca Universal Флика.