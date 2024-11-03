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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом»

03 Ноября 2024 • 20:15 Комментировать (4)
Барселона
3:1
Эспаньол
окончен

В каталонском дерби в 12-м туре Ла Лиги не было никакой интриги ещё с середины первого тайма.

Уже на 12-й минуте отличным пасом с правого фланга Ламин Ямаль искал на линии вратарской Дани Ольмо, который оторвался от опеки защитника и вколотил мяч в сетку, - 1:0. Вскоре идеальный пас вырезал в штрафную Марк Касадо, туда ворвался из-за спин защитников Рафинья и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера, - 2:0. На 31-й минуте сместился с левого фланга к центру Алехандро Бальде и покатил поперек на Ольмо, который вторым касанием отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот, - 3:0. Пробивал с линии чужой штрафной Роберт Левандовски после паса от Ямаля, но в красивом прыжке с дальней девятки потащил мяч вратарь.

В середине второго тайма «Эспаньол» несколько раз огрызнулся. Догнал мяч на фланге Хавьер Пуадо и от лицевой лини прострелил на линию вратарской, где в падении Жофре Каррерас протолкнул сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. Тут же запустил Альваро Агуадо в штрафную соперника Пуадо, но тот с убойной позиции пробил точно в кипера. Убежал в контратаку на скорости по флангу Валид Хеддира и прострелил на дальнюю штангу, где оказался совсем один Пуадо, который пробил точно над руками вратаря под перекладину - 3:1. В ответ с разворота пробил по воротам Левандовски после скидки от Рафиньи, но мяч на угловой смог перевести голкипер в прыжке. После навеса с угла поля на дальней штанге подхватил мяч Каррерас и навесил на линию вратарской, а головой в сетку отправил мяч Хеддира, но гол отменен - мяч ранее покинул пределы поля.

«Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от второго места, соперник делит 16-е место.

Протокол игры  
Барселона3:1Эспаньол
(1:0) Ольмо Дани12'  
(2:0) Рафинья Диас23'  
(3:0) Ольмо Дани31'  
  63'Пуадо Хавьер (3:1)
Пенья ИньякиФорт Эктор 78' (Кунде Жюль ( 78') Кубарси ПауИньиго МартинесБальде АлехандроКасадо Марк 56' (Лопес Фермин ( 56') Педри 85' (Гави ( 85') Ямаль ЛаминОльмо Дани 56' (Де Йонг Френки ( 56') Рафинья Диас 85' (Фати Ансу ( 85') Левандовски Роберт
Запасные: Виктор ПауЩесны ВойцехАстралага АндерМартин ЖерарДомингес СерхиТорре Пабло
Гарсия ЖоанЭль Хилали Омар 78' (Оливан Бриан ( 78') Кумбулла Мараш 40' (Серхи Гомес ( 40') Кабрера ЛеандроРомеро Карлос 78' (Юнювар Наджи ( 78') Бауза Рафель  54' 62' (Смит Джастин ( 62') Техеро АльвароКрал АлексАгуадо Альваро 62' (Хеддира Валид ( 62'  81') Каррерас Жофре  11'Пуадо Хавьер
Запасные: Фортуньо АнхельКардона ИрвинПачеко ФернандоАльманса АлексРока АнтониоВелиз АлехоМилья Пере
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Комментарии (4) Все комментарии
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Bartimeus
03 Ноября 2024 в 20:34
Еще не понимаю Флика. Видит игра у лидеров разладилась, есть же и Фати, и Пау Виктор, и Гави. Выпусти пораньше, дай поиграть. Гави может еще не готов, но Фати, появляющийся на 85 минуте и Пау Виктор, оставшийся на скамейке - когда они должны играть, если не сегодня? Силы сохранить должны были, но если в ЛЧ Барсе не будет хватать скоростей, то вина Флика в этом.
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Bartimeus
03 Ноября 2024 в 20:26
Хороший первый и слитый после часа игры второй, в котором Эспаньол мог рассчитывать на большее. Барса огрызалась своими атаками, но так и не забила. Символично, счет 3:1, а по отмененным из-за вне игры 1:3)
Нападение надо было менять после 60 минуты, откровенно отбывали матч. Ямаль слишком часто передерживал матч, Лева мог забить, но в целом не хватало точности и вовлеченности в комбинационную игру, Рафинья забил и во втором тайме был малозаметен. Ольмо шикарен, Касадо как ушел с поля, так центр развалился. Фрэнки никак не усилил игру Барсы, много брака.
Оборона пожарила больше, чем в обоих матчах с Реалом и Баварией. Нужна ротация в центре защиты.
Неплохой матч, но только в первом тайме. Видимо, во втором уже мыслями были в Белграде. Нагоняй от Флика должны получить.
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sharipov
03 Ноября 2024 в 20:38
Тоже заметил, как только тройку уже прилично играющих в полузащите Кассадо, Педри, Ольмо меняют, выпуская Де Йонга, Фермина, Гави, то игра сразу же теряет остроту. Особенно сегодня было заметно, что Де Йонга вообще не заметен, от него не исходило ни одного разрезающего и острого паса, Фермин тоже ничем не отметился. Конечно, можно понять Флика, который желает иметь хороших исполнителей на замену. Но пока, увы, это совсем не срабатывает. Видимо, тот же Де Йонг уже не подходит под современные реалии Барселоны.
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NOBODY
03 Ноября 2024 в 20:23
немного не получилось у Эспаньола - ну ничего страшного )))
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