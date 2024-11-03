«Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом»

В каталонском дерби в 12-м туре Ла Лиги не было никакой интриги ещё с середины первого тайма.

Уже на 12-й минуте отличным пасом с правого фланга Ламин Ямаль искал на линии вратарской Дани Ольмо, который оторвался от опеки защитника и вколотил мяч в сетку, - 1:0. Вскоре идеальный пас вырезал в штрафную Марк Касадо, туда ворвался из-за спин защитников Рафинья и отправил мяч в сетку, эффектно перебросив вышедшего из ворот голкипера, - 2:0. На 31-й минуте сместился с левого фланга к центру Алехандро Бальде и покатил поперек на Ольмо, который вторым касанием отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот, - 3:0. Пробивал с линии чужой штрафной Роберт Левандовски после паса от Ямаля, но в красивом прыжке с дальней девятки потащил мяч вратарь.

В середине второго тайма «Эспаньол» несколько раз огрызнулся. Догнал мяч на фланге Хавьер Пуадо и от лицевой лини прострелил на линию вратарской, где в падении Жофре Каррерас протолкнул сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. Тут же запустил Альваро Агуадо в штрафную соперника Пуадо, но тот с убойной позиции пробил точно в кипера. Убежал в контратаку на скорости по флангу Валид Хеддира и прострелил на дальнюю штангу, где оказался совсем один Пуадо, который пробил точно над руками вратаря под перекладину - 3:1. В ответ с разворота пробил по воротам Левандовски после скидки от Рафиньи, но мяч на угловой смог перевести голкипер в прыжке. После навеса с угла поля на дальней штанге подхватил мяч Каррерас и навесил на линию вратарской, а головой в сетку отправил мяч Хеддира, но гол отменен - мяч ранее покинул пределы поля.

«Барселона» лидирует с 9-очковым отрывом от второго места, соперник делит 16-е место.