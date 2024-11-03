«Атлетико» спокойно разобрался с «Лас-Пальмасом»

В воскресенье «Атлетико» принимал «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании. Гости разочаровали отсутствием желания атаковать, даже пропустив в свои ворота.

В начале игры Алехандро Суарес нарушил правила у своих ворот в единоборстве с Хулианом Альваресом - пенальти. Но все же судья вскоре отменил свое решение. На 37-й минуте с центра поля забросил Коке в штрафную соперника на Джулиано Симеоне, который оторвался от опеки защитника и низом вколотил мяч точно в дальний угол ворот, под опорной ногой голкипера - 1:0. Пробивал с линии вратарской Антуан Гризманн после прострела с фланга от Симеоне, но на этот раз гостей выручила перекладина. На 83-й минуте с центра поля идеальный пас Родриго де Пауль вырезал на Александра Сорлота, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний верхний угол ворот соперника - 2:0.

Мадридцы поднялись на третье место в таблице. Соперник также третий, но с конца.