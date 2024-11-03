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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» спокойно разобрался с «Лас-Пальмасом»

03 Ноября 2024 • 18:06 Комментировать
Атлетико М
2:0
Лас-Пальмас

В воскресенье «Атлетико» принимал «Лас-Пальмас» в матче чемпионата Испании. Гости разочаровали отсутствием желания атаковать, даже пропустив в свои ворота.

В начале игры Алехандро Суарес нарушил правила у своих ворот в единоборстве с Хулианом Альваресом - пенальти. Но все же судья вскоре отменил свое решение. На 37-й минуте с центра поля забросил Коке в штрафную соперника на Джулиано Симеоне, который оторвался от опеки защитника и низом вколотил мяч точно в дальний угол ворот, под опорной ногой голкипера - 1:0. Пробивал с линии вратарской Антуан Гризманн после прострела с фланга от Симеоне, но на этот раз гостей выручила перекладина. На 83-й минуте с центра поля идеальный пас Родриго де Пауль вырезал на Александра Сорлота, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний верхний угол ворот соперника - 2:0.

Мадридцы поднялись на третье место в таблице. Соперник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Атлетико М2:0Лас-Пальмас
(1:0) Симеоне Джулиано37'  
(2:0) Сорлот Александр83'  
Облак ЯнМолина НауэльХименес ХосеЛенгле Клеман  73'Галан Хави 84' (Витсель Аксель ( 84') Симеоне Джулиано 84' (Мандава Рейнилду ( 84') Коке ХорхеБарриос Пабло 46' (Де Пауль Родриго ( 46') Лино Сэмуел 46' (Галлахер Конор ( 46') Гризманн Антуан 65' (Сорлот Александр ( 65') Альварес Хулиан 65' (Корреа Анхель ( 65')
Запасные: Муссо ХуанГомис АнтониоРикельме Родриго
Силлессен Яспер 60' (Хоркаш Динко ( 60') Росада Виктор  88'Суарес Алехандро 82' (Мармоль Мика ( 82') Маккенна СкоттМуньос АлексЭссугу ДариуРодригес Кирьян 87' (Фустер Мануэль ( 87') Кампанья Хосе 64' (Муньос Хави ( 64') Рамирес Сандро 64' (Макбарни Оливер ( 64') Силва Фабио 87' (Мата Хайме ( 87') Молейро Альберто
Запасные: Кардона МаркХиль ИванБенито РамиресПехиньо ФрансискоГонсалес ФабиоХерцог Хуанма
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лас-Пальмас

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