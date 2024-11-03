Левандовски и Рафинья – в основе «Барселоны» на дерби

В воскресенье «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Эспаньола». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле на дерби таких футболистов:

Пенья, Кубарси, Бальде, Мартинес, Педри, Левандовски, Рафинья, Касадо, Ямаль, Ольмо, Форт.

Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Барселона» является лидером чемпионата Испании. Второй «Реал» отстаёт от каталонцев на шесть очков.