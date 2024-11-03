Нападающий Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает El Gol Digital, звёздный аргентинский футболист может вернуться в каталонский клуб в начале 2026 года. Месси может приехать в родной клуб свободным агентом, ведь его действующий контракт с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Лео может заключить с «сине-гранатовыми» краткосрочное соглашение и хорошо подготовиться к следующему чемпионату мира.

Напомним, что из «Барселоны» Месси ушёл летом 2021 года. Каталонский клуб из-за финансовых трудностей тогда не смог предложить форварду новый контракт.