«Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса

Боссы мадридского «Реала» приняли категоричное решение по «Золотому мячу». «Королевский» клуб полностью порвал отношения с организаторами престижной награды. «Сливочные» также исключают любые контакты с УЕФА, кроме организации поединков, рапортует Marca.

«Реал» принял такую позицию после неудачи нападающего команды Винисиуса Жуниора в голосовании «Золотого мяча». Бразилец считался главным фаворитом, но по итогу премию получил полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

Мадридский гранд заранее узнал итоги голосования и в полном составе бойкотировал торжественную церемонию в Париже.

Стало известно, из-за кого «Реал» бойкотировал «Золотой мяч»