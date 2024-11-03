«Реал» принял решение по Родриго, которого хотят суперклубы АПЛ

В мадридском «Реале» определились с планами по бразильскому форварду Родриго. В услугах нападающего заинтересованы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, «королевский» клуб не планирует продавать звездного футболиста. Президент «сливочных» Флорентино Перес лично настаивает на сохранении Родриго в составе мадридского гранда.

Нападающий выступает за «Реал» с лета 2019 года. Срок действующего контракта между Родриго и «сливочными» истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.