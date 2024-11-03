«Реал» проведёт переговоры с Винисиусом

Между представителями мадридского «Реала» и нападающего Винисиуса Жуниора пройдут переговоры относительно будущего игрока. Об этом рапортуют журналисты газеты Marca.

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба заинтересовано в пролонгации сотрудничества с бразильским форвардом. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2027 года. В соглашении Жуниора прописана опция выкупа за миллиард евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел 11 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В недавнем голосовании «Золотого мяча» Винисиус занял второе место.