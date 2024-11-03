«Барселона» готова отдать своего нападающего за Дьёкереша

Форвард лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш находится в сфере интересов каталонской «Барселоны», рапортует A Bola.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» намерены включить в потенциальную сделку бразильского нападающего Витора Роке. Сумма отступных Дьёкереша составляет 100 миллионов евро. «Барселона» за счет включения в трансфер Роке хочет снизить клаузулу шведского бомбардира.

В текущем сезоне скандинавский форвард провел 16 поединков, записав на свой счет 20 забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок действия трудового соглашения между Дьёкерешем и «Спортингом» рассчитан до середины 2028 года.