Игрок «Барселоны» назвал Модрича лучшим в мире

Защитник каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес поделился мнением о хорватском полузащитнике Луке Модриче, выступающем за мадридский «Реал».

«Модрич – лучший в мире по видению игры. Его умения на поле неоспоримы», - передает слова Иньиго инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Срок действующего контракта между Модричем и «королевским» клубом истекает летом следующего года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в шесть миллионов евро.

В текущем сезоне хорватский хавбек поучаствовал в 15 поединках мадридского гранда. На счету Модрича три голевые передачи.