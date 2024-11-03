Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»

03 Ноября 2024 • 10:19 Комментировать (4)

В свои 17 лет и 3 месяца молодой феномен Ламин Ямаль уже обогнал легендарного Лионеля Месси. В том же возрасте аргентинская звезда ещё не сыграла ни одного официального матча за «Барселону», имея за плечами всего семь товарищеских матчей.

Лео Месси официально дебютировал за «Барсу» 16 октября 2004 года в дерби против «Эспаньола» в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 22 дней. До этого момента он появлялся только в товарищеских матчах с первой командой. Всего он сыграл семь товарищеских матчей, включая матчи против «Порту» (дебют в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 24 дней), «Баньолеса», «Фигераса», «Паламоса» (где он забил свой первый гол), «Эркулеса», «Кашимы Антлерс» (где он забил ещё раз) и «Марселя».

Месси мягко и осторожно начал свою звёздную футбольную карьеру

Первый тренер Месси в каталонском клубе, Франк Райкард, тщательно готовил молодую звезду, медленно и размеренно подводя к грандиозному выходу Месси в футбольный мир. Но сегодняшний футбол не терпит такого уровня сдержанности: молодые таланты отодвигают границы со скоростью, которая когда-то была немыслимой. Ламин Ямаль — лучший пример этой тенденции. В свои 17 лет и 3 месяца он уже стал мировой звездой — желанной для ведущих европейских клубов, и одно из предложений, по слухам, достигло ошеломляющих 250 миллионов евро всего шесть месяцев назад. Теперь ведущая сила как для клуба, так и для страны, Ямаль завершил своё лето победой на чемпионате Европы. А в победном матче в «эль класико» он забил третий мяч в ворота «Реала» (4:0).

Сочетание дерзости и потрясающего мастерства делает его столь же редким, сколь и замечательным. Месси, будучи в его нынешнем возрасте, фактически всё еще оставался в 11 днях от достижения своей мечты об официальном дебюте. Ямаль не только сыграл первый официальный матч за «Барсу» больше года назад, но и вышел на передовые позиции мирового футбола благодаря своей выдающейся игре. В настоящее время у него 65 официальных матчей за первую команду с 13 голами и 16 передачами (во всех турнирах). Только по этим показателям Ямаль уже превзошёл ранний рекорд Месси.

Ямаль в сравнении с Месси

С таким исключительным преимуществом в плане раннего старта первые значимые сравнения между Ямалем и Месси могут начаться в течение нескольких недель. Если всё будет продолжаться в том же духе, Ямаль в конечном итоге может побить многие рекорды, установленные аргентинской иконой, особенно если говорить о сыгранных матчах и, возможно, голевых передачах. Однако достижение легендарного результата Месси в 672 гола может оказаться слишком далёким для любого смертного. Тем не менее, если и есть игрок, который вплотную приближается к «божественному аргентинцу», то это, несомненно, Ламин Ямаль.

Станет ли Ямаль легендой «Барселоны»?
Да, если не будет травм или других проблем Нет, Месси такой один единственный!
РезультатыАрхив
👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ла Лига Ламин Ямаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
KLINSMANN
03 Ноября 2024 в 11:23
рано ещё загадывать, время покажет)
Ответить
Bartimeus
03 Ноября 2024 в 10:48
Вряд ли побьет хоть 1 бомбардирский рекорд, но потенциал высок.
Ответить
Bartimeus
03 Ноября 2024 в 10:46
22-23 - 1 матч.
23-24 - 50 матчей, 7 голов, 7 передач.
24-25 - 14 матчей, 6 голов, 7 передач.
65 матчей, 13 голов, 14 передач.
Ответить
Мбаппе покинет «Реал» ради Англии, «Спартак» купит лидера «Краснодара», а УЕФА сделал тёмную «Реалу» – в главных слухах недели Клопп – о Серхио Рамосе: Я выгонял таких игроков из своих команд «Реал» выбрал идеальную замену Анчелотти «Манчестер Юнайтед» выставит на трансфер четырёх игроков после прихода Аморима Рафинья: «Я потерял друзей в мире преступности, хотя они играли в 10 раз лучше меня» Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус «Спартак» принял решение по Тикнизяну Месси высказался о втором матче с командой Миранчука «Реал» принял важное решение по Винисиусу «Реал» принял решение по Гюлеру
Родри – обладатель «Золотого мяча» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль В борьбе за «Золотой мяч» победило добро Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага
Спортивные новости
«Салават Юлаев» сломил сопротивление СКА в матче КХЛ Норрис стал победителем спринта Гран-при Бразилии, Ферстаппен — третий Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.11.24 в 16:00
Атлетико М Атлетико М
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.17 6.80 14.00
Видео
03.11.24 в 18:15
Барселона Барселона
Эспаньол Эспаньол
1.14 8.80 13.00
Видео
03.11.24 в 20:30
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.60 3.10 2.75
Видео
03.11.24 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
1.83 3.50 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Ноября
11:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить большие деньги за полузащитника «Реала»
10:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» – «Эспаньол»: Ориентировочные стартовые составы на каталонское дерби в Ла Лиге
08:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла нового вратаря 1
04:43 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Рюдигер не притворяется – он действительно сумасшедший»
04:06 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Винисиус не говорил, что выиграет «Золотой мяч»
03:31 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «Винисиус шутит даже после поражений»
02:00 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «Ямаль больше напоминает Неймара, чем Месси»
01:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла идеального преемника Левандовски слухи
01:21 · Испания. Ла Лига
Рафинья вспомнил свой худший период в «Барселоне»
00:44 · Испания. Ла Лига
Тренер «Эспаньола»: «У «Барселоны» есть слабости»
02 Ноября
22:57 · Испания. Ла Лига
Рафинья: «При Хави я понимал, что меня заменят на 60-й минуте»
20:55 · Испания. Ла Лига
​Флик: «Фати восстановился на все сто процентов»
20:47 · Испания. Ла Лига
36-летний Марсело остался без клуба официально
20:42 · Испания. Ла Лига
​Флик: «Мне нравится то, что я вижу в де Йонге»
20:36 · Испания. Ла Лига
​Флик: «Рано выделять фаворита»
20:32 · Испания. Ла Лига
​Флик: «Я бы отменил весь тур» 1
20:17 · Испания. Ла Лига
«Жирона» одолела «Леганес» в матче с 7 голами
18:25 · Испания. Ла Лига
Хамес может покинуть «Райо Вальекано» уже зимой
18:12 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» ворвалась в топ-4, переиграв «Вальядолид»
16:23 · Испания. Ла Лига
Флик: «Нам нельзя расслабляться»
15:46 · Испания. Ла Лига
Флик ответил на вопрос о травме Араухо
15:30 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Я тренируюсь три раза в день»
13:29 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет отомстить за Мбаппе, подписав звезду «Реала» 2
11:58 · Испания. Ла Лига
Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена 3
10:30 · Испания. Ла Лига
Тренер Бразилии отреагировал на результаты «Золотого мяча» 2
Все новости