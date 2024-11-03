Ямаль будет лучше Месси, он уже начал бить рекорды «инопланетянина»

В свои 17 лет и 3 месяца молодой феномен Ламин Ямаль уже обогнал легендарного Лионеля Месси. В том же возрасте аргентинская звезда ещё не сыграла ни одного официального матча за «Барселону», имея за плечами всего семь товарищеских матчей.

Лео Месси официально дебютировал за «Барсу» 16 октября 2004 года в дерби против «Эспаньола» в возрасте 17 лет, 3 месяцев и 22 дней. До этого момента он появлялся только в товарищеских матчах с первой командой. Всего он сыграл семь товарищеских матчей, включая матчи против «Порту» (дебют в возрасте 16 лет, 4 месяцев и 24 дней), «Баньолеса», «Фигераса», «Паламоса» (где он забил свой первый гол), «Эркулеса», «Кашимы Антлерс» (где он забил ещё раз) и «Марселя».

Месси мягко и осторожно начал свою звёздную футбольную карьеру

Первый тренер Месси в каталонском клубе, Франк Райкард, тщательно готовил молодую звезду, медленно и размеренно подводя к грандиозному выходу Месси в футбольный мир. Но сегодняшний футбол не терпит такого уровня сдержанности: молодые таланты отодвигают границы со скоростью, которая когда-то была немыслимой. Ламин Ямаль — лучший пример этой тенденции. В свои 17 лет и 3 месяца он уже стал мировой звездой — желанной для ведущих европейских клубов, и одно из предложений, по слухам, достигло ошеломляющих 250 миллионов евро всего шесть месяцев назад. Теперь ведущая сила как для клуба, так и для страны, Ямаль завершил своё лето победой на чемпионате Европы. А в победном матче в «эль класико» он забил третий мяч в ворота «Реала» (4:0).

Сочетание дерзости и потрясающего мастерства делает его столь же редким, сколь и замечательным. Месси, будучи в его нынешнем возрасте, фактически всё еще оставался в 11 днях от достижения своей мечты об официальном дебюте. Ямаль не только сыграл первый официальный матч за «Барсу» больше года назад, но и вышел на передовые позиции мирового футбола благодаря своей выдающейся игре. В настоящее время у него 65 официальных матчей за первую команду с 13 голами и 16 передачами (во всех турнирах). Только по этим показателям Ямаль уже превзошёл ранний рекорд Месси.

Ямаль в сравнении с Месси

С таким исключительным преимуществом в плане раннего старта первые значимые сравнения между Ямалем и Месси могут начаться в течение нескольких недель. Если всё будет продолжаться в том же духе, Ямаль в конечном итоге может побить многие рекорды, установленные аргентинской иконой, особенно если говорить о сыгранных матчах и, возможно, голевых передачах. Однако достижение легендарного результата Месси в 672 гола может оказаться слишком далёким для любого смертного. Тем не менее, если и есть игрок, который вплотную приближается к «божественному аргентинцу», то это, несомненно, Ламин Ямаль.