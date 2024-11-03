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«Барселона» нашла нового вратаря

03 Ноября 2024 • 08:50 Комментировать

Голкипер французского «Лилля» Люка Шевалье может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» рассматривают Шевалье в качестве потенциального усиления на лето следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 22-летний голкипер провел десять поединков, в которых пропустил девять мячей. В пяти играх Люка сохранил свои владения в неприкосновенности.

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