«Барселона» нашла нового вратаря

Голкипер французского «Лилля» Люка Шевалье может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, «сине-гранатовые» рассматривают Шевалье в качестве потенциального усиления на лето следующего года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «Лиллем» до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 22-летний голкипер провел десять поединков, в которых пропустил девять мячей. В пяти играх Люка сохранил свои владения в неприкосновенности.