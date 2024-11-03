Камавинга: «Рюдигер не притворяется – он действительно сумасшедший»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга считает «сумасшедшим» своего товарища по команде Антонио Рюдигера.

«Рюдигер – самый сумасшедший из всех. Он делает это не ради шоу – он действительно такой. Это просто нужно видеть», – заявил в интервью El Pais французский игрок.

Антонио Рюдигер перебрался в «Реал» летом 2022 года из лондонского «Челси» на правах свободного агента. В текущем сезоне 31-летний немец провёл 15 матчей за команду Карло Анчелотти, отметившись двумя забитыми мячами.

5 ноября «сливочные» сыграют на своём поле с итальянским «Миланом» в поединке четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.