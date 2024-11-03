Рафинья: «Винисиус не говорил, что выиграет «Золотой мяч»

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас не обсуждал «Золотой мяч» со своим товарищем по сборной Бразилии Винисиусом Жуниором.

Форвард мадридского «Реала» неожиданно остался без награды – победителем стал Родри из «Манчестер Сити».

Журналисты спросили у Рафиньи, говорил ли Винисиус о своём скором триумфе во время «эль класико»: «Нет, он не говорил мне этого. Мы встретились после матча, но старались беседовать о другом, не о футболе. В конце концов, мы живём игрой 24 часа в сутки, и при встречах хочется поговорить о наших семьях, о жизни», – цитирует Barca Universal вингера «сине-гранатовых».

Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 4:0.