Камавинга: «Винисиус шутит даже после поражений»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о своём одноклубнике Винисиусе Жуниоре.

«Вини всегда шутит. Он шутит, даже когда проигрывает, а в случае побед шутит ещё больше», – рассказал в интервью El Pais французский хавбек «сливочных».

Напомним, в начале недели Винисиус стал вторым в голосовании за «Золотой мяч». Бразильский форвард уступил в борьбе за награду полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Во вторник, 5 ноября, «Реал» примет в родных стенах итальянский «Милан» в поединке общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.