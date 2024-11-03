«Барселона» – «Эспаньол»: Ориентировочные стартовые составы на каталонское дерби в Ла Лиге

В двенадцатом туре чемпионата Испании лидер таблицы «Барселона» сыграет против «Эспаньола». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

«Эспаньол»: Жоан Гарсия (вр), Карлос Ромеро, Кабрера, Мараш, Катала, Каррерас, Крал, Лосано, Техеро, Пуадо, Хеддира.

У «Барселоны» травмированы Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Эрик Гарсия и Ферран Торрес. У «Валенсии» под вопросом Эду Эспозито, Хосе Грагера, Фернандо Калеро.

В одиннадцатом туре Примеры «Барселона» вынесла мадридский «Реал» (4:0), а «Эспаньол»» проиграл «Севилье» (0:2). «Сине-гранатовые» возглавляют таблицу с 30 очками, в активе «попугаев» 20 баллов.

Матч «Барселона» – «Эспаньол» состоится сегодня, 3 ноября, на «Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса». Стартовый свисток – в 18:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов