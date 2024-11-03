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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» – «Эспаньол»: Ориентировочные стартовые составы на каталонское дерби в Ла Лиге

03 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.10 X 12.00 2 22.00
Через 6 ч. 31 мин.

В двенадцатом туре чемпионата Испании лидер таблицы «Барселона» сыграет против «Эспаньола». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, Педри, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

«Эспаньол»: Жоан Гарсия (вр), Карлос Ромеро, Кабрера, Мараш, Катала, Каррерас, Крал, Лосано, Техеро, Пуадо, Хеддира.

У «Барселоны» травмированы Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Эрик Гарсия и Ферран Торрес. У «Валенсии» под вопросом Эду Эспозито, Хосе Грагера, Фернандо Калеро.

В одиннадцатом туре Примеры «Барселона» вынесла мадридский «Реал» (4:0), а «Эспаньол»» проиграл «Севилье» (0:2). «Сине-гранатовые» возглавляют таблицу с 30 очками, в активе «попугаев» 20 баллов.

Матч «Барселона» – «Эспаньол» состоится сегодня, 3 ноября, на «Олимпийском стадионе Льюиса Компаниса». Стартовый свисток – в 18:15 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА ЭСПАНЬОЛ
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