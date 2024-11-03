Рафинья: «Ямаль больше напоминает Неймара, чем Месси»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас сравнил Ламина Ямаля с бывшими звёздами клуба.

17-летнего испанца часто называют новым Лионелем Месси – не только за талант, но и за некоторые сходства в манере игры.

«Месси – футболист из другого мира, его игру невозможно объяснить. Идёт ли Ямаль тем же путём? Я вижу в нём больше сходств с Неймаром – в дриблинге, в том, как быстро он обыгрывает соперников. Когда ты думаешь, что можешь отобрать у него мяч, он исполняет то, чего ты никогда не видел раньше», – сказал в беседе с El Pais Рафинья.

В активе Ламина Ямаля шесть забитых мячей и семь результативных передач в 14 матчах текущего сезона за «Барселону».