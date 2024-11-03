«Барселона» нашла идеального преемника Левандовски

«Барселона» может вложить серьёзную сумму в трансфер нового нападающего.

Роберт Левандовски проводит сверхрезультативный сезон, однако следующим летом поляку исполнится 37 лет. Согласно сведениям ElNacional.cat, приоритетной трансферной целью каталонского гранда стал Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга» – в нём руководство «сине-гранатовых» видит идеального преемника Левандовски.

Отмечается, что «Барселона» готова включить кого-то из своих игроков в сделку по шведскому форварду, которого «Спортинг» оценивает в 60-70 млн евро.

В нынешней кампании Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 20 забитых мячей и четыре голевых паса в 16 поединках за «Спортинг» во всех турнирах.