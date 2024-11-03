Рафинья вспомнил свой худший период в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас признался, что пережил непростые времена в клубе.

При Хансе-Дитере Флике бразилец проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. В недавнем прошлом дела футболиста обстояли не столь успешно.

«Чувствовал ли я себя обделённым в «Барселоне»? Да, особенно в первые шесть месяцев после прихода, а также в другие периоды. Люди говорили, что я плох, что меня нужно продать. Сейчас у меня всё отлично», – приводит BarcaTimes слова 27-летнего игрока.

Рафинья пополнил ряды «сине-гранатовых» летом 2022 года, перебравшись из английского «Лидса». В текущей кампании вингер отметился десятью голами и девятью результативными пасами в 14 матчах.