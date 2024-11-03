Тренер «Эспаньола»: «У «Барселоны» есть слабости»

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес высказался о предстоящем матче с «Барселоной».

Дерби состоится в воскресенье, начало запланировано на 18:15 по московскому времени. В настоящий момент «сине-гранатовые» уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на шесть очков. В предыдущем туре команда Ханса-Дитера Флика разгромила «сливочных» со счётом 4:0.

«Мы будем бегать как звери в завтрашней игре, – говорит Гонсалес на предматчевой пресс-конференции. – У «Барселоны» есть слабости. Мы намерены выиграть», – приводит Managing Barca слова рулевого «Эспаньола», занимающего 17-ю строчку в таблице Ла Лиги.