Рафинья: «При Хави я понимал, что меня заменят на 60-й минуте»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас высказался об игре под руководством Хави.

«Я не хочу критиковать его, но под руководством Хави я понимал, что меня заменят на 60-й минуте. Я пытался сделать максимум за это время, но редко что-то получалось. А когда игра шла, то меня всё равно убирали, я ничего не мог поделать», - цитирует Рафинью elpais.

В нынешнем сезоне Рафинья является капитаном «Барселоны» и показывает невероятный уровень, в 14 матчах он забил 10 голов и отдал девять голевых передач. Контракт 27-летнего бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.