​Флик: «Фати восстановился на все сто процентов»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу нападающего Ансу Фати, который вернулся в «Барселону» после периода выступлений в Англии. Фати ведёт борьбу за возвращение в основной состав клуба, но у немецкого специалиста пока что нет чёткого ответа на такой вопрос.

- Ансу Фати? Я доволен им. Сейчас он в стопроцентной форме. Но я не могу обещать, что он сыграет в основном составе, - цитирует слова Флика derbyderbyderby.it.

В очередном туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Эспаньолом», это случится в воскресенье. В предыдущем туре «Барса» разгромила в Мадриде «Реал» со счётом 4:0.