36-летний бразильский защитник Марсело официально остался без клуба. Он покинул «Флуминенсе». Новостью об этом делится клубная пресс-служба.

Ранее стало известно о конфликте между Марсело и главным тренером клуба Мано Менезесом. Однако, как отметили в клубе, клуб и Марсело остаются друзьями после расторжения контракта.

Напомним, что Марсело известен футбольному миру как экс-защитник мадридского «Реала». Он является воспитанником «Флуминенсе», в составе «сливочных» оказался в 2007 году и покинул клуб только в 2022 году. После этапа карьеры в «Реале» играл за «Олимпиакос» и вновь за родной клуб.