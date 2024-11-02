​Флик: «Мне нравится то, что я вижу в де Йонге»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу нидерландского плеймейкера Френки де Йонга, который недавно вернулся в основной состав после продолжительного отсутствия из-за травмы. Немецкий специалист дал понять, что ему нравится то, что делает на поле Френки. Напомним, что тот перешёл в «Барселону» в 2019 году.

- Мне нравится то, что я вижу в Френки. Он придаёт стабильность игре, он здорово контролирует мяч. Для нас он невероятно полезен. Он пережил очень серьёзную травму, - цитирует слова Флика derbyderbyderby.it.

В очередном туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Эспаньолом», это случится в воскресенье. В предыдущем туре «Барса» разгромила в Мадриде «Реал» со счётом 4:0.