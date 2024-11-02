​Флик: «Рано выделять фаворита»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик считает, что его клуб пока рано называть фаворитом в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата. В первых десяти турах «Барселона» оступилась лишь однажды, проиграв «Осасуне» со счётом 2:4.

- Впереди ещё длинный путь, и может многое случиться. Мы надеемся, что не случится, потому что сейчас у нас всё хорошо и мы хотели бы продолжать именно так, - цитирует слова Флика derbyderbyderby.it.

В очередном туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Эспаньолом», это случится в воскресенье. В предыдущем туре «Барса» разгромила в Мадриде «Реал» со счётом 4:0.