​Флик: «Я бы отменил весь тур»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы испанских журналистов касательно произошедшей в провинции Валенсия трагедии, где из-за мощных ливней и оползней погибли не менее ста человек. Немецкий специалист дал понять, что в таких условиях он бы задумался об отмене всего тура.

- Если бы зависело от меня, то я бы отменил весь тур. Это ведь не просто трагедия Валенсии, а трагедия всей Испании. Но руководство Ла Лиги решило так, как решило, - цитирует слова Флика derbyderbyderby.it.

В очередном туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит сыграть с «Эспаньолом», это случится в воскресенье.