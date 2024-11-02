«Жирона» одолела «Леганес» в матче с 7 голами

Представители нижней части турнирной таблицы «Жирона» и «Леганес» выдали весьма результативный матч 12-го тура Ла Лиги, превратив в голы почти всё, что летело в створ.
В первом тайме каталонцы дважды вели и упускали перевес, в середине второго тайма счет вовсе стал 4:2, но гости сразу вернули интригу, отыграв один мяч.
«Жирона» с 15 очками делит 10-е место, противник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Гутьеррес Мигель21'
|24'Тапия Ренато (1:1)
|(2:1) Мартинес Арнау31'
|41'Круз Хуан (2:2)
|(3:2) Стуани Кристиан62'
|(4:2) Гонсалес Серхио VI73'
|77'Мунир Эль-Хаддади (4:3)
Гассанига Пауло• 88'Хуанпе Хуан•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Мартинес Арнау•Гутьеррес Мигель•Ойя Сельви Клуа71' (Ромеу Ориоль (71') • 90'Эррера Янхель•Ван де Бек Донни•Миовски Боян61' (Стуани Кристиан (61') •Хиль Бриан
Дмитрович Марко•Альтимира Адриа77' (Мунир Эль-Хаддади (77') • 87'Гонсалес Серхио VI88' (Эрнандес Хави V (88') •Настасич Матия• 82'Франкеза Энрик•Неу Иван 33'77' (Оскар Родригес (77') • 90'Тапия Ренато•Сиссе Сейдуба77' (Розье Валентен (77') •Брашанац Дарко90' (Лопес Роберто III (90') •Круз Хуан•Де ла Фуэнте Мигель
Запасные: Абахас Альвин•Чикко Хулиан•Сориано Хуан
02 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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