«Жирона» одолела «Леганес» в матче с 7 голами

Представители нижней части турнирной таблицы «Жирона» и «Леганес» выдали весьма результативный матч 12-го тура Ла Лиги, превратив в голы почти всё, что летело в створ.

В первом тайме каталонцы дважды вели и упускали перевес, в середине второго тайма счет вовсе стал 4:2, но гости сразу вернули интригу, отыграв один мяч.

«Жирона» с 15 очками делит 10-е место, противник - 15-й.