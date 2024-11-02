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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» одолела «Леганес» в матче с 7 голами

02 Ноября 2024 • 20:17 Комментировать
Жирона
4:3
Леганес

Представители нижней части турнирной таблицы «Жирона» и «Леганес» выдали весьма результативный матч 12-го тура Ла Лиги, превратив в голы почти всё, что летело в створ.

В первом тайме каталонцы дважды вели и упускали перевес, в середине второго тайма счет вовсе стал 4:2, но гости сразу вернули интригу, отыграв один мяч.

«Жирона» с 15 очками делит 10-е место, противник - 15-й.

Протокол игры  
Жирона4:3Леганес
(1:0) Гутьеррес Мигель21'  
  24'Тапия Ренато (1:1)
(2:1) Мартинес Арнау31'  
  41'Круз Хуан (2:2)
(3:2) Стуани Кристиан62'  
(4:2) Гонсалес Серхио VI73'  
  77'Мунир Эль-Хаддади (4:3)
Гассанига Пауло  88'Хуанпе ХуанДавид ЛопесБлинд ДэйлиМартинес АрнауГутьеррес МигельОйя Сельви Клуа 71' (Ромеу Ориоль ( 71'  90') Эррера ЯнхельВан де Бек ДонниМиовски Боян 61' (Стуани Кристиан ( 61') Хиль Бриан
Запасные: Papa Dame BaМартинес РаульMin-Su KimEnric GarciaКрейчи Ладислав IIМадригал ЛукасAleksandar AndreevDawda CamaraFerran Ruiz
Дмитрович МаркоАльтимира Адриа 77' (Мунир Эль-Хаддади ( 77'  87') Гонсалес Серхио VI 88' (Эрнандес Хави V ( 88') Настасич Матия  82'Франкеза ЭнрикНеу Иван  33' 77' (Оскар Родригес ( 77'  90') Тапия РенатоСиссе Сейдуба 77' (Розье Валентен ( 77') Брашанац Дарко 90' (Лопес Роберто III ( 90') Круз ХуанДе ла Фуэнте Мигель
Запасные: Абахас АльвинЧикко ХулианСориано Хуан
02 ноября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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