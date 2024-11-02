Хамес может покинуть «Райо Вальекано» уже зимой

Лучший игрок чемпионата мира 2014 года Хамес Родригес может покинуть мадридский «Райо Вальекано» уже в это зимнее трансферное окно, пишет AS, ссылаясь на VBar Caracol Radio.

Колумбиец недоволен своим игровым временем в середняке испанской Примеры. Также легионера не устраивает взаимодействие с главным тренером команды Иньиго Пересом. Кандидатом на Хамеса в случае его ухода из «Райо», по новостям СМИ, считается римский «Лацио».

Напомним, что Родригес оказался в «Райо» прошедшим летом. Колумбиец суммарно провёл всего лишь пять матчей за клуб, в них он ни разу не отметился голевым действием.

Хамес Родригес перестал попадать в состав «Райо Вальекано»