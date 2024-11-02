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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» ворвалась в топ-4, переиграв «Вальядолид»

02 Ноября 2024 • 18:12 Комментировать
Осасуна
1:0
Вальядолид
окончен

В матче 12-го тура Ла Лиги «Осасуна» на протяжении всех 90 минут давила на позиции «Вальядолида». На 20-й минуте успех хозяевам принес не самый очевидный пенальти, Анте Будимир развел мяч и голкипера по углам. Он же создал момент на 54-й минуте, но мяч прилетел в штангу.

«Осасуна» с 21 очком настигла «Вильярреал», идущий на третьем месте, противник второй с конца.

Протокол игры  
Осасуна1:0Вальядолид
(1:0) Будимир Анте19'  
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроБойомо ФлавьянКруз ХуанМонкайола Хон  77' 84' (Ибаньес Пабло ( 84') Торро ЛукасОрос Аймар 90' (Бретонес Абель ( 90') Пенья Рубен 63' (Гомес Мойсес ( 63') Будимир Анте 85' (Гарсия Рубен ( 85') Сарагоса Брайан 85' (Гарсия Рауль ( 85')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерАрнаис ХосеЭррандо ХорхеМуньос Икер
Хейн Карл-ЯкобЛуис Перез  18'Санчес ХавьерТоррес ДавидРоза ЛукасАмалла Селим 58' (Перес Кике ( 58'  69') Кёмерт Эрай 58' (Санчес Иван ( 58'  84') Мартин Марио  71' 81' (Андре Маркос ( 81') Моро РаульСилла МамадуТухами Ануар  16' 59' (Месегер Виктор ( 59')
Запасные: ЧукиФеррейра АндреМарото МариоЮрич СтанкоБа ДжумаЧаско РаульДьедью Амат
02 ноября. Стадион "Эль-Садар".
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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Вальядолид

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Хорошая ставка и прогноз на матч Осасуна — Вальядолид чемпионата Испании — 2 ноября 2024
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