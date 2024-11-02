«Осасуна» ворвалась в топ-4, переиграв «Вальядолид»

В матче 12-го тура Ла Лиги «Осасуна» на протяжении всех 90 минут давила на позиции «Вальядолида». На 20-й минуте успех хозяевам принес не самый очевидный пенальти, Анте Будимир развел мяч и голкипера по углам. Он же создал момент на 54-й минуте, но мяч прилетел в штангу.

«Осасуна» с 21 очком настигла «Вильярреал», идущий на третьем месте, противник второй с конца.