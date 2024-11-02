«Осасуна» ворвалась в топ-4, переиграв «Вальядолид»

В матче 12-го тура Ла Лиги «Осасуна» на протяжении всех 90 минут давила на позиции «Вальядолида». На 20-й минуте успех хозяевам принес не самый очевидный пенальти, Анте Будимир развел мяч и голкипера по углам. Он же создал момент на 54-й минуте, но мяч прилетел в штангу.
«Осасуна» с 21 очком настигла «Вильярреал», идущий на третьем месте, противник второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Будимир Анте19'
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Бойомо Флавьян•Круз Хуан•Монкайола Хон 77'84' (Ибаньес Пабло (84') •Торро Лукас•Орос Аймар90' (Бретонес Абель (90') •Пенья Рубен63' (Гомес Мойсес (63') •Будимир Анте85' (Гарсия Рубен (85') •Сарагоса Брайан85' (Гарсия Рауль (85')
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез• 18'Санчес Хавьер•Торрес Давид•Роза Лукас•Амалла Селим58' (Перес Кике (58') • 69'Кёмерт Эрай58' (Санчес Иван (58') • 84'Мартин Марио 71'81' (Андре Маркос (81') •Моро Рауль•Силла Мамаду•Тухами Ануар 16'59' (Месегер Виктор (59')
02 ноября. Стадион "Эль-Садар".
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