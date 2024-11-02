Флик: «Нам нельзя расслабляться»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообщался с прессой перед матчем с «Эспаньолом».

«Конечно, я понимаю, что это дерби, а значит матч многое значит для болельщиков. Это будет сложная игра. Нам будет важно показать максимальную интенсивность, мы готовы. Конечно, команда находится в хорошем расположении духа после победы над мадридским «Реалом», но ни в коем случае нельзя расслабляться, впереди еще целый сезон, нужно держать концентрацию», - сказал Флик на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» состоится завтра, 3 ноября, начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.