Флик ответил на вопрос о травме Араухо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о восстановлении защитника Рональда Араухо.

«Араухо восстанавливается, мы не будем его торопить. Мы должны быть осторожны, потому что травма была серьезной. Я буду счастлив, когда он вернётся на поле», - приводит слова Флика журналист Фабрицио Романо.

25-летний уругваец в нынешнем сезоне не появлялся на поле. Контракт Араухо с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость лидера обороны «Барселоны» в 70 миллионов евро.

«Сине-гранатовые» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.