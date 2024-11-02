Кунде: «Я тренируюсь три раза в день»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал, что тренируется три раза в день.

«Раньше я тренировался дважды в день, а сейчас трижды, потому что решил, что могу стать лучше. Я тренируюсь 45 минут до тренировки и столько же после. А затем занимаюсь самым важным – восстановлением. Берегите себя, хорошо спите и не болейте.

Думаю, что я никогда не был очень талантливым игроком, но всегда упорно работал», - цитирует Кунде La Vanguardia.

25-летний француз сыграл 14 матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне, забил один гол и отметился одной результативной передачей, его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2027 года.