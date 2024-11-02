«ПСЖ» хочет отомстить за Мбаппе, подписав звезду «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор находится в трансферном шорт-листе французского «ПСЖ». Об этом рапортуют журналисты Sports Yahoo.

Руководство парижского гранда хочет подписать бразильца и таким образом отомстить «сливочным» за трансфер Килиана Мбаппе. Мадридцы, со своей стороны, не хотят допустить ухода из «королевского» клуба Винисиуса. Жуниор связан контрактными обязательствами с «Реалом» до середины 2027 года. Рыночная стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.

Напомним, что в голосовании «Золотого мяча» бразилец занял второе место, уступив испанскому полузащитнику Родри Эрнандесу.