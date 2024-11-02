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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена

02 Ноября 2024 • 11:58 Комментировать (1)

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен работой главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Как стало известно источнику, руководителя не устраивает, что итальянский специалист дает мало игрового времени нападающему Эндрику и полузащитнику Арде Гюлеру. Пересу не нравится, что Анчелоттти делает ставку на англичанина Джуда Беллингема.

В последнем матче чемпионата Испании «королевский» клуб потерпел разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4. После 11 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 24 балла и занимают второе место, отставая от лидирующей «Барсы» на шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Эндрик Арда Гюлер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
02 Ноября 2024 в 13:05
а где ему взять это время для всех ??? и Мбапу заменять не дают , как когда то Роналду
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