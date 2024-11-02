Глава «Реала» Перес недоволен позицией Анчелотти по трём игрокам - названы имена

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен работой главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Как стало известно источнику, руководителя не устраивает, что итальянский специалист дает мало игрового времени нападающему Эндрику и полузащитнику Арде Гюлеру. Пересу не нравится, что Анчелоттти делает ставку на англичанина Джуда Беллингема.

В последнем матче чемпионата Испании «королевский» клуб потерпел разгромное поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 0:4. После 11 туров Ла Лиги «сливочные» набрали 24 балла и занимают второе место, отставая от лидирующей «Барсы» на шесть пунктов.