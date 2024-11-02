Тренер Бразилии отреагировал на результаты «Золотого мяча»

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч». Обладателем престижной награды стал испанский полузащитник Родри Эрнандес.
«Я считаю результаты несправедливыми, ведь это индивидуальная награда. Я не против Родри, это один из лучших испанских футболистов. Но нужно было особое внимание уделить Винисиусу за его работу. Бразильский народ почувствовал несправедливость от отношения к Жуниору. Он заслужил этот приз», - передает слова специалиста Goal.
Напомним, что по итогам голосования «Золотого мяча» нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.
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