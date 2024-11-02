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Тренер Бразилии отреагировал на результаты «Золотого мяча»

02 Ноября 2024 • 10:30 Комментировать

Наставник сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал результаты голосования за «Золотой мяч». Обладателем престижной награды стал испанский полузащитник Родри Эрнандес.

«Я считаю результаты несправедливыми, ведь это индивидуальная награда. Я не против Родри, это один из лучших испанских футболистов. Но нужно было особое внимание уделить Винисиусу за его работу. Бразильский народ почувствовал несправедливость от отношения к Жуниору. Он заслужил этот приз», - передает слова специалиста Goal.

Напомним, что по итогам голосования «Золотого мяча» нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место.

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