Тренер Бразилии отреагировал на результаты «Золотого мяча»

«Я считаю результаты несправедливыми, ведь это индивидуальная награда. Я не против Родри, это один из лучших испанских футболистов. Но нужно было особое внимание уделить Винисиусу за его работу. Бразильский народ почувствовал несправедливость от отношения к Жуниору. Он заслужил этот приз», - передает слова специалиста Goal.