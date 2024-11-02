Стало известно, из-за кого «Реал» бойкотировал «Золотой мяч»

Мадридский «Реал» проигнорировал недавнюю церемонию вручения «Золотого мяча», состоявшуюся в понедельник, 28 октября.

Журналистам Cope стало известно, кто был инициатором бойкота мероприятия. Им выступил главный тренер «королевского» клуба Карло Анчелотти. Итальянский специалист принял такое решение после того, как узнал, что нападающий Винисиус Жуниор не получит награду.

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. В минувшем сезоне хавбек выиграл АПЛ и чемпионат Европы, прошедший летом в Германии.