Защитник «Барселоны» Кубарси выбрал клуб до конца карьеры

17-летний испанский защитник Пау Кубарси заявил о намерении провести всю карьеру в каталонской «Барселоне».

«Хочу провести всю карьеру в каталонском клубе. Пойти по примеру Пуйоля и других легендарных футболистов», - передает слова защитника инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Кубарси выступает за первую команду «сине-гранатовых» с января 2024 года. С того момента защитник поучаствовал в 38 поединках «Барселоны», отметившись двумя результативными передачами.

По итогам 11 туров чемпионата Испании «Барса» с 30 очками лидирует в турнирной таблице. «Реал» отстает от каталонцев на шесть баллов.