Иньиго Мартинес высказался об истекающем контракте с «Барселоной»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес ответил на вопрос о своём будущем.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает в середине следующего года. Пока неясно, рассчитывает ли руководство каталонского гранда сохранить опытного центрбека.

«У меня последний год по контракту, и если «Барселона» захочет его продлить, то я останусь. Если нет – я уйду счастливым, поскольку смогу говорить, что играл в лучшем клубе мира», – передаёт журналист Мигель Бласкес комментарии Иньиго Мартинеса, выступающего за «сине-гранатовых» в лета 2023 года.

В текущей кампании игрок провёл 13 матчей за команду Ханса-Дитера Флика, отметившись одним голом и двумя результативными пасами.