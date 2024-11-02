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Иньиго Мартинес высказался об истекающем контракте с «Барселоной»

02 Ноября 2024 • 01:48 Комментировать
Барселона
...
Эспаньол
1 1.11 X 11.50 2 21.00
03.11 18:15

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес ответил на вопрос о своём будущем.

Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает в середине следующего года. Пока неясно, рассчитывает ли руководство каталонского гранда сохранить опытного центрбека.

«У меня последний год по контракту, и если «Барселона» захочет его продлить, то я останусь. Если нет – я уйду счастливым, поскольку смогу говорить, что играл в лучшем клубе мира», – передаёт журналист Мигель Бласкес комментарии Иньиго Мартинеса, выступающего за «сине-гранатовых» в лета 2023 года.

В текущей кампании игрок провёл 13 матчей за команду Ханса-Дитера Флика, отметившись одним голом и двумя результативными пасами.

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Евро-Футбол.Ру,
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