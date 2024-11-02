«Алавес» прервал серию поражений, минимально переиграв «Мальорку»

В 12-м туре Ла Лиги проигравший пять матчей подряд «Алавес» принимал «Мальорку», претендента на место в тройке. Событий в этом поединке было мало, гости дважды попали в створ ворот, у соперника же была только одна точная попытка, и она стала голевой.
Лучший момент первого тайма имел Шикинью, но голкипер здорово сыграл в рамке и парировал. Хон Гуриди вывел хозяев вперед на 76-й минуте - 1:0.
«Алавес» победил и делит 11-е место, противник - пятое.
Протокол игры
|(1:0) Гуриди Хон76'
Сивера Антонио•Теналья Науэль•Абкар Абделькабир• 44'Пика Адриан• 35'Санчес Мануэль•Бланко Антонио•Бенавидес Карлос17' (Гевара Андер (17') •Висенте Карлос•Гуриди Хон80' (Стоичков Хуан (80') •Реббах Абдеррахман90' (Мартинес Антонио III (90') •Кике Гарсия 10'90' (Мартин Карлос (90')
Рикельме Леонардо•Маффео Пабло•Раильо Антонио•Копете Хосе• 90'Лато Тони•Маскарель Омар79' (Луна Даниэль (79') •Ману Морланес•Наварро Роберто69' (Санчес Антонио (69') •Родригес Даниэль I79' (Пратс Абдон (79') •Шикинью 53'57' (Мурики Ведат (57') •Ларин Кайл69' (Дардер Серхи (69')
01 ноября. Стадион "Мендисорроса".
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