«Алавес» прервал серию поражений, минимально переиграв «Мальорку»

В 12-м туре Ла Лиги проигравший пять матчей подряд «Алавес» принимал «Мальорку», претендента на место в тройке. Событий в этом поединке было мало, гости дважды попали в створ ворот, у соперника же была только одна точная попытка, и она стала голевой.

Лучший момент первого тайма имел Шикинью, но голкипер здорово сыграл в рамке и парировал. Хон Гуриди вывел хозяев вперед на 76-й минуте - 1:0.

«Алавес» победил и делит 11-е место, противник - пятое.