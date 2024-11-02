Тренер сборной Бразилии прокомментировал отсутствие в заявке Эндрика

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик пропустит ноябрьский сбор бразильской национальной команды.

Бразильцам предстоит сыграть с Венесуэлой (15 ноября) и Уругваем (20 ноября) в рамках отбора на чемпионат мира – 2026.

В составе не нашлось места для 18-летнего Эндрика – журналисты спросили об этом у Доривала Жуниора, рулевого «пентакампеонов»: «У нас недостаточно времени, чтобы помогать игрокам набрать форму. Играют ли они [в своих клубах]? Вот в чём вопрос», – поведал наставник после оглашения заявки.

Эндрик не появлялся на поле в последних четырёх матчах «Реала». В общей сложности на счету восходящей звезды два гола и один ассист в девяти поединках за «сливочных».