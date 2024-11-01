Мартинес – о стиле «Барселоны» при Флике: «Это рискованно, но мы уверены в себе»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался об игровом стиле команды при Хансе-Дитере Флике.

«Сине-гранатовые» играют с крайне высокой линией обороны, что пока приносит результат. Особенно ярко это проявилось в недавнем поединке с мадридским «Реалом»: «сливочные» 12 раз попали в офсайд, но так и не забили, а каталонцы четырежды поразили ворота.

«Соперникам часто трудно избегать офсайдов – мы видели это в последнем матче. Конечно, непросто, когда перед тобой быстрые нападающие, а за спиной 50 метров до ворот. Но мы уверены, что в девяти из десяти случаев вынудим их попасть в офсайд. Это рискованно, однако всё складывается удачно, и мы продолжим в том же духе», – цитируют испанские СМИ Мартинеса.