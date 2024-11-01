Ямаль мог сменить «Барселону» на другой топ-клуб ещё в 15 лет

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил выгодное предложение от другого клуба в 15-летнем возрасте.

Интерес к вундеркинду проявлял «ПСЖ». По сообщениям Mundo Deportivo, гранд Лиги 1 хотел переманить испанца, когда тому было всего 15 лет, и предлагал сверхвыгодные условия. Тогдашний рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес убедил восходящую звезду остаться, пообещав игровое время в первой команде. Как известно, тренер сдержал обещание, а игрок уже в скором времени закрепился в основе.

Летом нынешнего года в СМИ появлялась информация о готовности «ПСЖ» заплатить за Ламина Ямаля рекордные 250 млн евро. «Барселона» отказалась от такой возможности. Сейчас футболисту 17 лет.