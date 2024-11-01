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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре

01 Ноября 2024 • 20:13 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам октября.

В прошлом месяце польский нападающий сыграл три матча за «Барселону» в чемпионате Испании и отметился семью забитыми голами, в том числе дублем в ворота мадридского «Реала» (4:0).

36-летний Левандовски перешел в «Барселону» в июле 2022 года из «Баварии», сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Действующее соглашение Роберта с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

После 11 туров «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании, опережая идущий следом «Реал» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
01 Ноября 2024 в 20:40
опять этого бей беги выставили , а Рафинья так просто в Барсе стоит ??
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