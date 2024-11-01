«Реал» принял решение по Гюлеру

Мадридский «Реал» определился с планами по турецкому полузащитнику Арде Гюлеру. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как сообщает источник, в «королевском» клубе считают, что хавбек заслуживает проводить на поле больше игрового времени. «Сливочные» не собираются отпускать Гюлера в другой клуб. Сам футболист также хочет остаться в «Реале» и добиться здесь успеха.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном трансфере полузащитника в «Ливерпуль». Мерсисайдцы якобы готовы предложить за игрока 70 миллионов евро.

Арда стал игроком «Реала» в 2023 году. Трудовой договор хавбека с мадридским грандом истекает летом 2029-го.