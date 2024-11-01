Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Гюлеру

01 Ноября 2024 • 10:57 Комментировать

Мадридский «Реал» определился с планами по турецкому полузащитнику Арде Гюлеру. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как сообщает источник, в «королевском» клубе считают, что хавбек заслуживает проводить на поле больше игрового времени. «Сливочные» не собираются отпускать Гюлера в другой клуб. Сам футболист также хочет остаться в «Реале» и добиться здесь успеха.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном трансфере полузащитника в «Ливерпуль». Мерсисайдцы якобы готовы предложить за игрока 70 миллионов евро.

Арда стал игроком «Реала» в 2023 году. Трудовой договор хавбека с мадридским грандом истекает летом 2029-го.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча» Родри назвал футболиста «Реала», который первым поздравил его с «Золотым мячом» ​Греческий журналист о Чалове: «Людям из России пора замолчать, если они не знаю ситуацию» Гвардиола оценил бойкот «Реалом» премии «Золотой мяч» УЕФА ответил на претензии «Реала» по «Золотому мячу» Роналду сделал заявление после незабитого пенальти и вылета Невилл: «Тен Хаг сделал два худших трансфера в истории «Манчестер Юнайтед» «Позор»: Экс-звезда «Реала» высказался о вручении «Золотого мяча» Родри Кордоба уйдёт в «Спартак» — «Краснодар» ищет замену форварду «Реал» может остаться без Винисиуса из-за Мбаппе
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» Родри – обладатель «Золотого мяча» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Объясняем, почему «Золотой мяч» выиграл Родри, а не Винисиус «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Винисиус сделал заявление после вручения «Золотого мяча» Родри «Золотой мяч» больше не существует для «Реала» Назван удивительный фаворит на «Золотой мяч» - 2025 – это не Винисиус, не Мбаппе и даже не Ямаль
Спортивные новости
Гол и два ассиста Овечкина принесли «Вашингтону» домашнюю победу над «Монреалем» Лебзяк – об обвинении Поветкина: «Зачем сильному человеку принимать допинг какой-то?» Журова связала обвинения Поветкина с деятельностью после завершения карьеры Григорий Дрозд – об отстранении Поветкина: «Ложь, провокация и неправда» Кравцов – об отстранении Поветкина: «Иногда решения ITA можно диагностировать, как шизофрения» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.11.24 в 23:00
Алавес Алавес
Мальорка Мальорка
2.31 3.10 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Ноября
10:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Гюлеру
10:14 · Италия. Серия А
Форвард «Милана» Леау может уйти в мадридский топ-клуб
10:06 · Испания. Ла Лига
В «Реале» приняли решение по Тчуамени
09:17 · Испания. Ла Лига
Гвардиола дал совет «Барселоне»
05:24 · Испания. Ла Лига
Кубарси не понимает решение «Реала» бойкотировать «Золотой мяч» 2
05:03 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес повторил достижение Мбаппе
04:52 · Англия. Премьер-лига
Кубарси: «Меня не удивило, что Винисиус не выиграл «Золотой мяч»
04:34 · Испания. Ла Лига
Кубарси оценил шансы Ямаля на «Золотой мяч»
04:24 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может лишиться последних надежд на подписание Нико Уильямса 1
04:06 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Куртуа сможет сыграть за «Реал»
01:53 · Испания. Ла Лига
​Трагедия в Испании - наводнение унесло жизнь воспитанника «Валенсии»
01:49 · Испания. Ла Лига
Гави может вернуться в сборную Испании уже в ноябре
00:25 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес прокомментировал продление контракта с «Барселоной»
00:07 · Италия. Серия А
Хуммельс обвинил «Реал» в неуважении 2
31 Октября
23:58 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, в какой европейский клуб может перейти Винисиус 4 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Хулиан Альварес поучаствовал в 5 голах в последних 5 матчах за «Атлетико»
22:53 · Испания. Кубок
«Атлетико» выиграл кубковый матч в ударной концовке
22:49 · Испания. Ла Лига
Де Йонг впервые за полгода выйдет в старте «Барселоны»
22:18 · Испания. Ла Лига
Звёздный игрок «Барселоны» останется без регистрации на вторую половину сезона 4 слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» окажет финансовую помощь пострадавшим от урагана в Испании 6
19:24 · Испания. Ла Лига
Игру «Вильярреала» в 12 туре Примеры также перенесли официально
18:33 · Испания. Ла Лига
Хуммельс увидел сходство «Реала» с кандидатом в президенты США Трампом 1
17:38 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти хочет видеть в «Реале» игрока АПЛ – Тчуамени может стать «жертвой» 2 слухи
17:31 · Англия. Премьер-лига
Хакими интересен трём суперклубам слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может отпустить Фермина Лопеса за 500 млн евро 1
Все новости