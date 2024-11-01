В «Реале» приняли решение по Тчуамени

Французский хавбек Орельен Тчуамени может покинуть мадридский «Реал», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, руководство «королевского» клуба готово рассмотреть вариант продажи полузащитника, если поступит выгодное предложение. Рыночная стоимость 24-летнего Орельена оценивается в 100 миллионов евро, а его трудовой договор со «сливочными» истекает летом 2028 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Тчуамени провел десять поединков, не отметившись голевыми действиями. В настоящий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на шесть баллов.